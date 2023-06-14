ملف جديد أخطر من الهيروين.. أمريكا تسابق الوقت لاتفاق مع الصين

لم تتوقف الخلافات بين الولايات المتحدة والصين عند ملف مُعيَّن؛ فمن التبادل التجاري، وتسرب فيروس كورونا، ثم قضية جزيرة تايوان، حتى التجسس، سواء عبر البالونات، أو تطبيق تيك توك، فضلاً عن التوجس الأمريكي من التقارب الصيني-الروسي، وغيرها الكثير.. كل هذه نقاط فجَّرت خلافًا بات واضحًا للعالم بين أكبر قوتَيْن اقتصاديتَيْن.
وتفصيلاً، لن تقف الأمور عند هذا الحد، على ما يبدو؛ فقد طفا على السطح خلاف جديد، أعلن بشأنه مسؤول أمريكي رفيع قرارًا جديدًا؛ إذ أكد لفت تود روبنسون مساعد وزير الخارجية لمكتب الشؤون الدولية لمكافحة المخدرات وإنفاذ القانون أن إدارة الرئيس جو بايدن ستسعى لتعزيز التعاون مع الصين لوقف دخول مادة الفنتانيل المخدرة إلى الولايات المتحدة، وذلك قبيل زيارة لوزير الخارجية أنتوني بلينكن إلى بكين، وفقًا لـ"العربية نت".
ولفت "روبنسون" إلى أن جهود التفاوض مع الصين قد تشمل قرار الولايات المتحدة في 2020 إدراج معهد علوم الطب الشرعي التابع لوزارة الأمن العام الصينية في "قائمة الكيانات" المحظورة لدى وزارة التجارة الأمريكية؛ وهو ما يمنعه من تلقِّي الصادرات الأمريكية.
وأشار في مقابلة إلى أن هناك أسبابًا عدة أدت إلى إدراجه في القائمة؛ ولهذا لا يمكن مجرد حذفه من القائمة. موضحًا أن هذا أمر معقد؛ لأن المختبر كبير، وهو جزء من منشأة أكبر بكثير، في وقت جرى فيه إدراج جزء فقط من المؤسسة على القائمة.
وأعتقد أنه بسبب طبيعة هذا المستحضر الخطرة فإن واشنطن ستبذل قصارى جهدها للوصول لوضع أفضل مع الصين بشأن المواد المستخدمة في تصنيعه.
وأشار المسؤول الرفيع إلى أن عرقلة تدفق الفنتانيل والمواد المستخدمة في تصنيعه إلى الولايات المتحدة، وضمان تعاون الصين في هذه المسألة، يمثلان أولوية كبيرة.
يُشار إلى أنه بحسب المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، فإن معدل الوفيات الناجمة عن تعاطي جرعات زائدة من الفنتانيل ارتفع لأكثر من ثلاثة أمثاله بين عامَي 2016 و2021.
أما الفنتانيل فهو مخدر صناعي أقوى من الهيروين، بما يصل إلى 50 مرة، ويجري خلطه بشكل متزايد مع مخدرات غير قانونية أخرى، وغالبًا ما يؤدي ذلك إلى الوفاة.
وبحسب تقديرات حكومية، فإن عدد الوفيات المرتبطة بالمخدرات في الولايات المتحدة تجاوز 100 ألف في 2021.
ومن المقرر أن يسافر بلينكن إلى الصين الأسبوع المقبل لإجراء محادثات، جرى تأجيلها لفترة طويلة؛ بهدف تحسين العلاقات. وتأجلت الرحلة التي كانت مقررة في سبتمبر بسبب نزاع بشأن منطاد تجسس صيني مزعوم.
وسيكون بلينكن أكبر مسؤول بالحكومة الأمريكية يزور الصين منذ تولي الرئيس بايدن السلطة في يناير/ كانون الثاني 2021.
وتضع واشنطن منع دخول المواد المستخدمة في صنع الفنتانيل القادمة من الصين ضمن أولوياتها، لكن مسؤولين أمريكيين أبلغوا أن نظراءهم الصينيين لا يبدون تحمسًا كبيرًا للتعاون، وفقًا لوكالة "رويترز".