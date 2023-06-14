ملف جديد أخطر من الهيروين.. أمريكا تسابق الوقت لاتفاق مع الصين

وأشار في مقابلة إلى أن هناك أسبابًا عدة أدت إلى إدراجه في القائمة؛ ولهذا لا يمكن مجرد حذفه من القائمة. موضحًا أن هذا أمر معقد؛ لأن المختبر كبير، وهو جزء من منشأة أكبر بكثير، في وقت جرى فيه إدراج جزء فقط من المؤسسة على القائمة.