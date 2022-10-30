حادث التدافع في كوريا الجنوبية يودي بحياة 151 شخصًا وإصابة 82 آخرين

وقال رئيس إدارة الإطفاء في يونجسان، التي تقع فيها إتايوان، إنه حتى الساعة التاسعة من صباح اليوم، تُوفي ما إجماليه 151 شخصًا، من بينهم 19 أجنبيًّا، وأصيب 82 آخرون، من بينهم 19 في حالة خطيرة.