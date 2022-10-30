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حادث التدافع في كوريا الجنوبية يودي بحياة 151 شخصًا وإصابة 82 آخرين

تجمعت بها حشود ضخمة في منطقة الترفيه في وقت متأخر من ليلة أمس
حادث التدافع في كوريا الجنوبية يودي بحياة 151 شخصًا وإصابة 82 آخرين
واس
واس

لَقِيَ 151 شخصًا مصرعهم، وأصيب 82 آخرون، في تدافع مميت في منطقة إيتايوان بالعاصمة الكورية الجنوبية سيئول، التي تجمّع بها حشود ضخمة في منطقة الترفيه في وقت متأخر من ليلة أمس.

وذكرت وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية، أن واقعة التدافع الأكثر دموية في تاريخ كوريا الجنوبية حدثت الليلة الماضية في زقاق ضيق بالقرب من فندق هاميلتون، بعد أن زار عشرات الآلاف من الناس المنطقة للاحتفال.

وقال رئيس إدارة الإطفاء في يونجسان، التي تقع فيها إتايوان، إنه حتى الساعة التاسعة من صباح اليوم، تُوفي ما إجماليه 151 شخصًا، من بينهم 19 أجنبيًّا، وأصيب 82 آخرون، من بينهم 19 في حالة خطيرة.

وأصدر رئيس كوريا الجنوبية "يون سيوك- يول" تعليماته للمسؤولين بإجراء تحقيق شامل في سبب الحادث.

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حادث التدافع

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