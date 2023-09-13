بريطانيا تدعو كوريا الشمالية إلى عدم بيع أسلحة إلى روسيا

دعت بريطانيا كوريا الشمالية، اليوم "الأربعاء"، إلى إنهاء المحادثات بشأن بيع أسلحة لروسيا، في الوقت الذي التقى فيه زعيم البلاد "كيم جونج أون" مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في قمة نادرة.
وقال المتحدث باسم رئيس الوزراء البريطاني "ريشي سوناك" للصحافيين: "ندعو جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية إلى وقف مفاوضات الأسلحة مع روسيا والتمسك بالالتزامات العلنية التي تعهدت بها "بيونج يانج"، وهي عدم بيع أسلحة لروسيا"؛ وفقًا لـ"رويترز".
واعتبر المتحدث أن "هذه الزيارة تسلط الضوء على عزلة روسيا على الصعيد العالمي، في الوقت الذي يتّحد فيه العالم ضد غزو بوتين غير القانوني لأوكرانيا، ويضطرّ فيه إلى اللجوء لأنظمة مثل كوريا الشمالية".