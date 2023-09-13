بريطانيا تدعو كوريا الشمالية إلى عدم بيع أسلحة إلى روسيا

واعتبر المتحدث أن "هذه الزيارة تسلط الضوء على عزلة روسيا على الصعيد العالمي، في الوقت الذي يتّحد فيه العالم ضد غزو بوتين غير القانوني لأوكرانيا، ويضطرّ فيه إلى اللجوء لأنظمة مثل كوريا الشمالية".