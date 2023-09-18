"بايدن" يعلن عن مساعدات إضافية لليبيا بقيمة 11 مليون دولار لدعم الأعمال الإغاثية

وتفصيلاً، ذكرت الخارجية الأمريكية قبل أيام أن واشنطن خصصت مليون دولار فقط لدعم الإغاثة في ليبيا، وقال بايدن في بيان نشره البيت الأبيض على موقعه الرسمي: "اليوم، وبينما يواصل سكان شرقي ليبيا التعافي وإعادة الإعمار من الفيضانات المدمرة، فإن الولايات المتحدة، ستقدم 11 مليون دولار إضافية لدعم المنظمات المحلية والدولية في الاستجابة لحاجاتهم الإنسانية العاجلة".