المقررة الأممية لحقوق الإنسان: إسرائيل حولت الأراضي الفلسطينية لسجن مفتوح

وبيّنت أنه من خلال اعتبار جميع الفلسطينيين تهديدًا أمنيًّا محتملًا، تعمل إسرائيل على طمس الخط الفاصل بين أمنها وأمن خطة الضمّ الخاصة بها، ويُفترض أن الفلسطينيين مذنبون دون دليل، ويتم القبض عليهم دون أوامر توقيف، ويتم احتجازهم دون تهمة أو محاكمة في كثير من الأحيان، وتتم معاملتهم بوحشية في أثناء احتجاز إسرائيل لهم.