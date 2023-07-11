المقررة الأممية لحقوق الإنسان: إسرائيل حولت الأراضي الفلسطينية لسجن مفتوح

قالت مقرّرة الأمم المتحدة الخاصة لحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية، فرانشيسكا ألبانيزي، اليوم "الثلاثاء": "إن إسرائيل حولت الأراضي الفلسطينية المحتلّة إلى سجن مفتوح؛ من خلال عمليات اعتقال واسعة النطاق للفلسطينيين".
وأوضحت فرانشيسكا ألبانيزي للصحفيين في جنيف، أن إسرائيل تنفذ عمليات اعتقال واسعة النطاق ومنهجية وتعسفية للفلسطينيين منذ حرب عام 1967؛ وفقًا لـ"رويترز".
ولفتت إلى أنه لا توجد طريقة أخرى لتعريف النظام، الذي فرضته إسرائيل على الفلسطينيين، وهو بمثابة فصل عنصري، سوى أنه سجن مفتوح.
وبيّنت أنه من خلال اعتبار جميع الفلسطينيين تهديدًا أمنيًّا محتملًا، تعمل إسرائيل على طمس الخط الفاصل بين أمنها وأمن خطة الضمّ الخاصة بها، ويُفترض أن الفلسطينيين مذنبون دون دليل، ويتم القبض عليهم دون أوامر توقيف، ويتم احتجازهم دون تهمة أو محاكمة في كثير من الأحيان، وتتم معاملتهم بوحشية في أثناء احتجاز إسرائيل لهم.