الهجوم الأوكراني المضاد.. مكاسب متواضعة لم تتجاوز استعادة 4 قرى

ويبدو التقدم الأوكراني المعلن عنه، في حال تأكيده، متواضعاً إذ تقع قرية ماكاريفكا التي استعادتها كييف أمس على بعد خمسة كيلومترات مما كان يمثل خط الجبهة في السابق، وتقع القرية على بعد 90 كيلومتراً من الحد الجنوبي للجسر البري الروسي على بحر آزوف.