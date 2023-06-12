الهجوم الأوكراني المضاد.. مكاسب متواضعة لم تتجاوز استعادة 4 قرى

أعلنت أوكرانيا اليوم (الاثنين)، أن جنودها استعادوا السيطرة على قرية رابعة في جنوب شرق البلاد، وذلك بعد يوم من الإعلان عن تحقيق أول مكاسب صغيرة في هجوم مضاد تشنه على القوات الروسية.
وأظهرت لقطات فيديو لم يجر التحقق من صحتها نشرت عبر الإنترنت، جنوداً وهم يرفعون العلم الأوكراني في قرية ستوروجيف في منطقة دونيتسك، كما وجه وزير الدفاع الشكر لأحد ألوية الجيش بعد استعادته للقرية، وفقاً لـ"فرانس برس".
من جهتها، ذكرت روسيا أن الهجوم المضاد فشل حتى الآن، ونشرت صوراً لمركبات ودبابات قتالية أمريكية وألمانية مدمرة.
ويبدو التقدم الأوكراني المعلن عنه، في حال تأكيده، متواضعاً إذ تقع قرية ماكاريفكا التي استعادتها كييف أمس على بعد خمسة كيلومترات مما كان يمثل خط الجبهة في السابق، وتقع القرية على بعد 90 كيلومتراً من الحد الجنوبي للجسر البري الروسي على بحر آزوف.