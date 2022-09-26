ارتدى خوذته وارتد عن الصين.. ملياردير شهير يناصر تايوان بجيش من القناصة

بعد أن كان من أشد من المدافعين عن الوحدة مع الصين، قرر الملياردير التايواني الشهير، روبروت تساو، تقديم مبلغ 100 مليون دولار والمساهمة في تشكيل جيش من "القناصين المدنيين"، استعدادًا لأي غزو محتمل قد يقدم عليه النظام الشيوعي في بكين لجزيرته، وفقًا لتقرير صحيفة "التايمز" البريطانية.