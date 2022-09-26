ارتدى خوذته وارتد عن الصين.. ملياردير شهير يناصر تايوان بجيش من القناصة

بعد أن كان من أشد من المدافعين عن الوحدة مع الصين، قرر الملياردير التايواني الشهير، روبروت تساو، تقديم مبلغ 100 مليون دولار والمساهمة في تشكيل جيش من "القناصين المدنيين"، استعدادًا لأي غزو محتمل قد يقدم عليه النظام الشيوعي في بكين لجزيرته، وفقًا لتقرير صحيفة "التايمز" البريطانية.
وكان "تساو" قد جمع ثروته الطائلة من خلال شركة "الإلكترونيات الدقيقة المتحدة" الرائدة في صنع أشباه الموصلات التي توجد شرائحها الإلكترونية داخل كل كمبيوتر وهاتف في العالم.
وولد الملياردير الشهير قبل 75 عامًا في بكين، ولكن عائلته غادرت إلى تايوان عقب انتصار القوات الشيوعية على القوات القومية لتشيانغ كاي شيك، بيد أنه كان من المؤيدين للوحدة بطريقة سلمية مع الصين وبذل العديد من الجهود في سبيل تحقيق ذلك.
وقد دعا "تساو" في أوقات سابقة على إجراء استفتاء في تايوان بشأن انضمام الجزيرة إلى الصين رغم معارضة الكثير من أصحاب الفكر الاستقلالي لذلك، قائلاً: "لقد بدأت حملة لإقناع بكين بأنهم إذا كانوا يعتقدون أن إعادة توحيد تايوان مع البر الرئيسي أمر بهذه الأهمية، فعليهم القيام بذلك بطريقة سلمية وحضارية".
ولكن التهديدات المتزايدة للصين بضم تايوان ولو باستخدام القوة، جعلت "تساو" يغير فكره بطريقة جذرية، وقال: "لقد كنت ساذجًا جدًا، فقد عملت بجد لإقناع الصين بالتخلي عن فكرة استخدام القوة لإعادة التوحيد مع تايوان".
وتابع: "ولكن عندما تولى الرئيس الصيني شي جين بينغ منصبه، تغير كل شيء. ويمكنك القول إن روح مؤسس النظام الشيوعي ماو تسي تونغ قد عادت للحياة".
وجاءت خيبة أمل "تساو" في يوليو 2019، عقب اندلاع المظاهرات المؤيدة للديمقراطية في هونغ كونغ، حيث كان يعيش، بعد أن غادر تايوان بعد محاولة محاكمته بزعم انتهاكه القواعد الخاصة بالاستثمار في البر الرئيسي.
وأردف: "عندما كنت أرى هؤلاء الأشرار يتجمعون كل يوم لضرب المتظاهرين الأبرياء والضعفاء، شعرت بالغضب.. وبعدها قررت مغادرة هونغ كونغ وعدم الذهاب إلى الصين أبدًا، طالما أن الشيوعيين لا يزالون مسيطرين على الحكم هناك".
وليس من الواضح ما إذا كانت حكومة تايوان ترحب بخطط "تساو" أو كيف ستتوافق مع استراتيجيات الحكومة الوطنية، بيد أن طلب ذلك الملياردير لميادين الرماية لتدريب قناصيه قد قوبل بالرفض حتى الآن.
ويرى "تساو"، أن تكون تايوانيًا فإن هذا مرتبط أولاً وقبل كل شيء بالديمقراطية، فالصين لم تكن أبدًا دولة ديمقراطية، ففي السابق كان يحكمها عائلات ملكية، وبقي الحال على وضعه مع حكم (الأمراء الحمر) في النظام الشيوعي".
ويضيف: "في الصين الشيوعية عليك أن تظهر حبك للحزب وليس للصين، إنها دولة مزيفة وعصابة مافيا. إنهم رجال عصابات..الصينيون سيئو الحظ، لقد كانوا دائمًا رعايا وعبيدًا وليسوا مواطنين" ، بحسب ترجمات "الحرة".
ومن خلاله ارتدائه خوذة وسترة واقية من الرصاص يعترف "تساو"، عبر طريقة رمزية بقوة أعداء بلاده الذين كان يدعمهم بالسابق.
ويتابع: "إنها طريقة للقول إنك إذا قمت بحماية نفسك، يمكنك أن تجعل اعتداء الناس عليك أكثر صعوبة".
وختم بالقول: "آمل أن يتم تجنب الحرب عندما تظهر تايوان والولايات المتحدة التصميم على الوقوف في وجه أي عدوان لبكين.. لقد قطعت عهدًا على نفس بأنني سوف أبذل كل جهد لكي لا تصبح بلادي هونغ كونغ أخرى".