استشهاد 13 فلسطينيًّا في قصف للاحتلال الإسرائيلي على وسط وجنوب قطاع غزة

وأفادت مصادر طبية فلسطينية في مستشفى العودة باستشهاد 11 فلسطينيًّا من عائلة واحدة، معظمهم أطفال ونساء، في قصف للاحتلال الإسرائيلي، استهدف منزلاً في مخيم النصيرات وسط القطاع، لافتة النظر إلى أن الطواقم الطبية تواصل البحث عن مفقودين تحت ركام المنزل المدمر. كما استُشهدت طفلة فلسطينية في قصف استهدف منزلاً آخر في المخيم.