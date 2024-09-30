استشهاد 13 فلسطينيًّا في قصف للاحتلال الإسرائيلي على وسط وجنوب قطاع غزة

استُشهد 13 فلسطينيًّا، فيما أُصيب عدد آخر بجروح، في قصف للاحتلال الإسرائيلي الليلة على منزلين وخيام للنازحين في وسط وجنوب قطاع غزة.
وأفادت مصادر طبية فلسطينية في مستشفى العودة باستشهاد 11 فلسطينيًّا من عائلة واحدة، معظمهم أطفال ونساء، في قصف للاحتلال الإسرائيلي، استهدف منزلاً في مخيم النصيرات وسط القطاع، لافتة النظر إلى أن الطواقم الطبية تواصل البحث عن مفقودين تحت ركام المنزل المدمر. كما استُشهدت طفلة فلسطينية في قصف استهدف منزلاً آخر في المخيم.
وفي جنوب قطاع غزة استُشهد فلسطيني، فيما أُصيب عدد آخر بجروح مختلفة، في قصف إسرائيلي على خيام النازحين في منطقة صوفا شمال مدينة رفح.
وأكدت مصادر طبية فلسطينية في المستشفى الأوروبي وصول شهيد، انتشلته الطواقم الطبية من خيمة للنازحين، قصفتها طائرة مُسيَّرة إسرائيلية، وتزامن ذلك مع اجتياح دبابات الاحتلال المنطقة الشرقية من بلدة الفخاري شرق مدينة خانيونس، وسط قصف مدفعي وجوي مكثف.