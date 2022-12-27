في خضم التوتر مع الصين.. اليابان تنشر نظام دفاع صاروخي قرب تايوان

ذكرت وكالة "جيجي" اليابانية للأنباء، اليوم (الثلاثاء)، أن وزارة الدفاع ستنشر وحدة دفاع صاروخي أرض- جو في جزيرة يوناجوني، في أقصى غربي البلاد، بالقرب من تايوان.
ونقلت "جيجي" عن المتحدث باسم وزارة الدفاع تاكيشي أوكي، قوله: "إن نشر قوات وحدة الدفاع الصاروخي يأتي في إطار توسيع معسكر تابع لقوات الدفاع الذاتي البرية في جزيرة يوناجوني، التي تعد جزءًا من مقاطعة أوكيناوا؛ لتعزيز الدفاع عن الجزر الواقعة جنوب غربي البلاد"؛ وفقًا لـ"رويترز".
وأعلنت اليابان في وقت سابق من هذا الشهر، عن أكبر حشد عسكري لها منذ الحرب العالمية الثانية، بخطة تبلغ قيمتها 320 مليار دولار لشراء صواريخ قادرة على ضرب الصين، في الوقت الذي يتصاعد فيه التوتر الإقليمي، وتسود المخاوف من تحول الغزو الروسي لأوكرانيا لحرب أوسع نطاقًا.