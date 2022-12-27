في خضم التوتر مع الصين.. اليابان تنشر نظام دفاع صاروخي قرب تايوان

وأعلنت اليابان في وقت سابق من هذا الشهر، عن أكبر حشد عسكري لها منذ الحرب العالمية الثانية، بخطة تبلغ قيمتها 320 مليار دولار لشراء صواريخ قادرة على ضرب الصين، في الوقت الذي يتصاعد فيه التوتر الإقليمي، وتسود المخاوف من تحول الغزو الروسي لأوكرانيا لحرب أوسع نطاقًا.