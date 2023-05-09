أطراف سودانية تعلن دعمها لمحادثات جدة.. للوصول إلى وقف النار

وأكدت قوى "الحرية والتغيير" في بيانها، دعمها للمباحثات المشتركة بين طرفيها في مدينة جدة، وفق المبادرة السعودية الأمريكية، وصولاً لوقف إطلاق النار، وحل القضايا الخلافية عبر حل سياسي شامل.