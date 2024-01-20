عودة سفيري البلدين.. باكستان وإيران تتفقان على استعادة العلاقات الدبلوماسية

كانت العلاقات بين باكستان وإيران قد توترت عقب قيام الدولتين بشن هجمات على مسلحين مناهضين لكلتا الدولتين في أراضي كل منهما. واستدعت باكستان يوم الأربعاء الماضي سفيرها من طهران وطلبت من المبعوث الإيراني مغادرة إسلام آباد.