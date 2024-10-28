السلطات الأمريكية تحقق في حرق متعمد لصندوقي انتخابات في أوريغون وواشنطن

تحقق السلطات الأمريكية في اشتعال النيران في صندوقي اقتراع في وقت مبكر من صباح اليوم (الاثنين) في بورتلاند بولاية أوريغون وفانكوفر في واشنطن، وذلك في اطار التصويت المبكر .
وأوضح مكتب شرطة بورتلاند، أن الضباط ورجال الإطفاء استجابوا لحريق في صندوق اقتراع في حوالي الساعة 3:30 صباحاً هذا الصباح ووجدوا أن عبوة حارقة قد وضعت بداخله.
وبين مسؤولون في فانكوفر أنهم استجابوا لحريق متعمد في صندوق اقتراع في حوالي الساعة 4:00 صباح اليوم في فانكوفر.
واقترع أوائل الناخبين يوم الجمعة الماضي في تصويت مبكر للانتخابات الرئاسية الأمريكية المقرّرة في نوفمبر (تشرين الثاني)، وبدأ التصويت المبكر في ثلاث ولايات أمريكية هي فرجينيا ومينيسوتا وداكوتا الجنوبية.