السلطات الأمريكية تحقق في حرق متعمد لصندوقي انتخابات في أوريغون وواشنطن

تحقق السلطات الأمريكية في اشتعال النيران في صندوقي اقتراع في وقت مبكر من صباح اليوم (الاثنين) في بورتلاند بولاية أوريغون وفانكوفر في واشنطن، وذلك في اطار التصويت المبكر .