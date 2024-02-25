استهدفت 8 مواقع لجماعة الحوثيين.. القوات الأمريكية وحلفاؤها ينفذون ضربات مشتركة في اليمن

وأتبعت القيادة المركزية في بيانها، أن الهدف من هذا الجهد متعدّد الجنسيات هو الدفاع عن أنفسنا وشركائنا وحلفائنا في المنطقة واستعادة حرية الملاحة من خلال تدمير قدرات الحوثيين المستخدمة لتهديد القوات الأمريكية والقوات الشريكة في البحر الأحمر والممرات المائية المحيطة.