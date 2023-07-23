مقتل 8 سودانيين اختناقاً في منجم شرق البلاد

أعلنت الشركة السودانية للموارد المعدنية اليوم (الأحد)، أن ثمانية من عمال المناجم لقوا حتفهم؛ نتيجة التعرض للاختناق بمنجم في منطقة العلاقي بولاية البحر الأحمر في شرق السودان.
وأوضحت الشركة التابعة لوزارة المعادن والمسؤولة عن نشاط التعدين في البلاد، في بيان، أن العمال توفوا نتيجة تعرضهم لاختناق وفقدان أكسجين بعد عملية حرق بئر، وفقاً لـ"رويترز".
وبين أن السلطات أجلت جثث العمال الثمانية من المنجم ونقلتها إلى مستشفى.
وكانت الشركة قد أعلنت في 31 مارس آ(ذار) الماضي، أن 14 من عمال المناجم لقوا حتفهم وأُصيب أكثر من 20 إثر انهيار منجم في الولاية الشمالية.