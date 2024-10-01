تصعيد تم إحباطه.. "بايدن" و"هاريس" يؤكدان دعمهما الكامل لإسرائيل بعد الهجوم الإيراني

ومن جهة أخرى، أصدر الرئيس السابق دونالد ترامب بيانًا بعد إطلاق إيران الصواريخ، من دون أن يتطرق بشكل مباشر للهجوم، وقال في البيان: "تصدر إيران الإرهاب لجميع أنحاء العالم، وقد بدأ هذا الأمر في التكشف".