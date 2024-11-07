استشهاد 9 فلسطينيين جراء إطلاق نار وقصف بالضفة الغربية وغزة

وفي الضفة الغربية، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، استشهاد شاب فلسطيني، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في مخيم طولكرم، خلال اقتحام إسرائيلي للمخيم، وسط إطلاق نار كثيف تجاه الفلسطينيين.