العالم
استشهاد 9 فلسطينيين جراء إطلاق نار وقصف بالضفة الغربية وغزة
بينهم 8 ضحايا سقطوا جراء استهداف مخيم النصيرات وشرق رفح
استُشهِد تسعة فلسطينيين وأصيب عدد آخر بجروح اليوم، في قصف وإطلاق نار من الاحتلال الإسرائيلي، استهدف قطاع غزة والضفة الغربية.
وأفادت مصادر طبية فلسطينية، باستشهاد ثمانية فلسطينيين في سلسلة غارات جوية للاحتلال الإسرائيلي استهدفت مخيم النصيرات، وشرق مدينة رفح جنوب قطاع غزة.
وفي الضفة الغربية، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، استشهاد شاب فلسطيني، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في مخيم طولكرم، خلال اقتحام إسرائيلي للمخيم، وسط إطلاق نار كثيف تجاه الفلسطينيين.