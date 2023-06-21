الاتحاد الأوروبي يفرض الحزمة الـ11 من عقوباته على روسيا

وافق الاتحاد الأوروبي، اليوم (الأربعاء)، على الحزمة الحادية عشرة من العقوبات ضد روسيا على خلفية غزوها لأوكرانيا، بما في ذلك إجراءات تهدف إلى تضييق الخناق؛ لمنعها من الالتفاف على العقوبات المفروضة أصلاً، التي يفترض أن تدخل حيز التنفيذ الجمعة.