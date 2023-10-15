الأمم المتحدة: غزة تشهد "كارثة إنسانية غير مسبوقة" بسبب الغارات الإسرائيلية

وتفصيلاً، قال المفوض العام للوكالة فيليب لازاريني لصحافيين "لم يُسمح بدخول قطرة ماء واحدة، ولا حبة قمح واحدة، ولا لتر من الوقود إلى قطاع غزة خلال الأيام الثمانية الماضية"، مشيراً إلى تكشف "كارثة إنسانية غير مسبوقة" في القطاع الساحلي.