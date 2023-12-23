"وول ستريت جورنال": "بايدن" منع إسرائيل من توجيه ضربة استباقية لـ"حزب الله"

وبيّنت الصحيفة أن إسرائيل تراجعت عن الهجوم بعد المكالمة، وأن محادثة "بايدن" مع "نتنياهو" ومجلس الحرب، التي لم تكشف تفاصيلها من قبل، شكلت النمط الذي اتبعه البيت الأبيض في جهوده ضد أي تصعيد ينذر بتوسع النزاع، وقد يجر الولايات المتحدة إليه.