"20 منشأة عسكرية".. ما حدود الهجوم الإسرائيلي على إيران؟

يشير ردّ الفعل الإيراني الأولي على الهجوم الذي شنّته إسرائيل على إيران؛ إلى أن الطرفين قد تجنّبا مرة أخرى حربًا خارجة عن السيطرة، حتى لو كان الاحتمال يلوح في الأفق أكثر من أي وقت مضى؛ فالهجوم كان بمثابة بداية مرحلة جديدة وأكثر خطورة في الصراع المستمرّ منذ سنوات بين الطرفين، لكن يبدو أنه، على الأقلّ في الوقت الحالي، لم يؤدّ إلى حرب شاملة.