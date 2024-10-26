"20 منشأة عسكرية".. ما حدود الهجوم الإسرائيلي على إيران؟

يشير ردّ الفعل الإيراني الأولي على الهجوم الذي شنّته إسرائيل على إيران؛ إلى أن الطرفين قد تجنّبا مرة أخرى حربًا خارجة عن السيطرة، حتى لو كان الاحتمال يلوح في الأفق أكثر من أي وقت مضى؛ فالهجوم كان بمثابة بداية مرحلة جديدة وأكثر خطورة في الصراع المستمرّ منذ سنوات بين الطرفين، لكن يبدو أنه، على الأقلّ في الوقت الحالي، لم يؤدّ إلى حرب شاملة.
وهذا الهجوم هو المرة الأولى التي تعترف فيها إسرائيل علنًا بتنفيذ عملية عسكرية داخل إيران، بعد سنوات من الصمت حول الاغتيالات وأعمال التخريب التي تقوم بها على الأراضي الإيرانية، كما أنه كان هجومًا نادرًا من قبل قوة جوية أجنبية في إيران منذ حربها مع العراق في الثمانينيات؛ وفقًا لصحيفة "نيويورك تايمز".
وعلى الرغم من أنه كان لحظة مهمة، إلا أن الهجوم لم يستفزّ على الفور تهديدًا إيرانيًّا بالردّ؛ مما خفّف من المخاوف من أن إيران وإسرائيل كانتا على وشك الدخول في صراع لا يمكن السيطرة عليه.
وترى "إيلي جيرانمايه" الخبيرة في الشأن الإيراني في المجلس الأوروبي للعلاقات الخارجية، وهي مجموعة بحثية مقرّها برلين، أن "سنوات الحرب الخفية دخلت بالكامل في صراع مفتوح، وإن كان صراعًا مُدارًا، في الوقت الراهن، معتبرة أنه "يمكن لطهران أن تبتلع هذه الضربات ضد منشآت عسكرية، دون أن تردّ بطريقة تستدعي المزيد من الإجراءات الإسرائيلية".
وبعد أسابيع من الضغوطات التي مارستها الولايات المتحدة لتقليص نطاق هجومها، تجنّبت إسرائيل ضرب مواقع التخصيب النووي الحساسة ومنشآت إنتاج النفط ردًّا على وابل الصواريخ الباليستية الكبيرة التي أطلقتها إيران على إسرائيل في أوائل الشهر الجاري؛ فاليوم ركزت الطائرات الإسرائيلية بدلًا من ذلك على ما يقرب من 20 منشأة عسكرية، بما في ذلك بطاريات الدفاع الجوي ومحطات الرادار ومواقع إنتاج الصواريخ؛ وفقًا لمسؤولين إسرائيليين.
وسمح التركيز المحدود نسبيًّا لتلك الهجمات للمؤسسات الإيرانية بإظهار إحساس بالحياة الطبيعية، صباح السبت؛ فقد أعادت هيئةُ الطيران فتحَ المجال الجوي الإيراني، وبثّت وكالات الأنباء التي تديرها الدولة صورًا ولقطات لعودة الحياة إلى طبيعتها، وكلها علامات، كما قال محللون، على أن القيادة الإيرانية تحاول التقليل من أهمية الهجوم الإسرائيلي وتقليل التوقعات المحلية بردّ إيراني كبير.
وقال "يوئيل جوزانسكي" الخبير الإسرائيلي في الشأن الإيراني في معهد دراسات الأمن القومي، وهو مجموعة بحثية مقرّها تل أبيب: "إن هذه بداية مرحلة جديدة، مرحلة خطيرة، مع الكثير من الحساسيات. ومن الممكن أن يغلق الجانبان هذه الجولة على الأقلّ، وأننا لن نرى ردًّا انتقاميًّا إيرانيًّا، أو إذا كنا سنراه فسيكون صغير الحجم".
ومع ذلك حذّر المحللون من أنه حتى لو انحسر التصعيد الأخير، فقد دفع بإيران وإسرائيل أكثر نحو مسار نحو صراع لا يمكن السيطرة عليه.
فعلى مدى سنوات خاضت الدولتان حربًا سرية قوّض فيها كلُّ طرف مصالحَ الطرف الآخر، وقدم الدعم لخصوم الطرف الآخر، بينما نادرًا ما كان كل طرف يتحمل مسؤولية هجماته. وتحوّل هذا الصراع السري إلى مواجهة علنية عندما اندلعت الحرب العام الماضي بين إسرائيل وحركة "حماس" في غزة.
وبعد الهجوم الذي قادتْه حماس في إسرائيل في أكتوبر الماضي/ تشرين الأول، والذي أطلق العنان لحرب إسرائيل المدمّرة في غزة، بدأ وكلاء إيران الآخرون في الشرق الأوسط، بما في ذلك "حزب الله"، بضرب إسرائيل تضامنًا مع حليفهم الفلسطيني. وفي المقابل صعدت إسرائيل بدورها من هجماتها على المصالح الإيرانية في جميع أنحاء المنطقة؛ مما أدى إلى تبادل مباشر بين الطرفين، أولًا في أبريل "نيسان"، والآن في أكتوبر.
ويخشى بعض المحللين أن تكون إسرائيل، على الرغم من ضبط النفس نسبيًّا اليوم، تمهد الطريق لتوجيه ضربة أكبر بعد الانتخابات الرئاسية الأمريكية في أوائل نوفمبر "تشرين الثاني"، وسيؤدي التصويت إلى انتقال للسلطة يتضاءل خلاله نفوذ واشنطن وتركيزها على الصراع الإيراني الإسرائيلي.
ومن خلال إلحاق الضرر بالدفاعات الجوية الإيرانية ونظام الرادار الخاص بإيران، جعلت إسرائيل من السهل على طائراتها المقاتلة مهاجمة إيران في المستقبل، وهي خطوة قد تردع طهران عن الردّ بقوة، أو تشجع إسرائيل على محاولة شنّ المزيد من الهجمات، أو كلا الأمرين معًا.