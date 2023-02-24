من مركز جيوتشيوان.. الصين تُطلق قمرًا اصطناعيًا للاستشعار عن بُعد

أطلقت الصين قمرًا اصطناعيًا جديدًا للاستشعار عن بُعد، إلى الفضاء من مركز جيوتشيوان لإطلاق الأقمار الاصطناعية في شمال غربي البلاد.
وذكرت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا)، أنه تمّ إطلاق القمر الاصطناعي بوساطة صاروخ حامل من طراز (لونغ مارش-2 سي) حيث دخل مداره المخطط بنجاح.
وأفادت الوكالة بأن عملية الإطلاق تمثل المهمة رقم 464 لسلسلة الصواريخ الحاملة من طراز لونغ مارش.
الجدير بالذكر أن المهمة رقم 463 من سلسلة صواريخ (لونغ مارش)، قد انطلقت أمس الخميس؛ حاملة قمرًا اصطناعيًا للاتصالات من مركز شيتشانغ جنوب غربي الصين.