"الأونروا": تزايد الغارات الجوية في رفح يفاقم إعاقة العمليات الإنسانية

وفي الوقت نفسه، تم الإبلاغ عن تحركات للسكان من رفح باتجاه مخيمي دير البلح والنصيرات للاجئين في المنطقة الوسطى، على الرغم من وجود تقارير عن مزيد من القتال والغارات الجوية في تلك المناطق، حتى تاريخ 25 فبراير، نزح ما يصل إلى 1.7 مليون شخص- أي أكثر من 75 بالمئة من السكان- في مختلف أنحاء قطاع غزة، بعضهم عدة مرات.