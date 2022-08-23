كندا تبحث إمكانية تصدير الغاز إلى أوروبا

وقال ترودو، إن كندا "ستستكشف أيضاً سبلاً لمعرفة ما إذا كان من المفيد تصدير الغاز الطبيعي المسال وما إذا كانت هناك جدوى في مجال الأعمال لتصدير الغاز الطبيعي المسال مباشرة إلى أوروبا.. المشاورات الاقتصادية جارية بين شركات في كندا وفي ألمانيا".