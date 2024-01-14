تطايرت بفعل الرياح ثم أكملت الأمطارُ المأساة.. "خيام ومراكز الإيواء تغرق في غزة"!

وفي وسط القطاع، دخلت مياه الأمطار إلى مراكز الإيواء التي تضم عددًا من مدارس الأونروا والحكومية، إضافة إلى غرق مراكز الإيواء في مدينتي خان يونس ورفح، كما أن غالبية الخيام بمدينة رفح غرقت وتطايرت نتيجة الرياح الشديدة؛ مشيرًا إلى أن كل الخيام تؤوي أطفالًا.