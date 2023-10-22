مساعدات جديدة تعبر من رفح نحو قطاع غزة

وقالت الوكالات الخمس، وبينها منظمة الصحة العالمية، وبرنامج الأغذية العالمي، واليونيسف، في بيان": إن "الوضع الإنساني في غزة كان بائسًا قبل العمليات العسكرية الأخيرة. إنه اليوم كارثي".