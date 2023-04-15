السودان.. الطيران الحربي قصف قواعد تابعة لقوات الدعم السريع في الخرطوم

وأكد البيان أن قوات الدعم السريع تقف إلى جانب "جميع المواطنين وستواصل جهودها من أجل حماية مكتسبات الوطن وثورة شعبه المجيدة الظافرة المنتصرة"، في إشارة إلى ثورة 2019 التي أطاحت بالدكتاتور عمر البشير بعد ثلاثين عامًا في السلطة.