في ثاني أيام الهدنة.. الإفراج عن "13" أسيرًا لقوات الاحتلال مقابل "39" فلسطينيًّا

في اليوم الثانية للهدنة في غزة، من المنتظر أن يتمّ اليوم السبت الإفراج عن "13" أسيرًا إسرائيليًّا لدى حركة حماس مقابل "39" من المحتجزين الفلسطينيين لدى قوات الاحتلال، بموجب اتفاق الهدنة بين الجانبين، التي ستستمرّ على مدى 4 أيام.