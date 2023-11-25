في ثاني أيام الهدنة.. الإفراج عن "13" أسيرًا لقوات الاحتلال مقابل "39" فلسطينيًّا

في اليوم الثانية للهدنة في غزة، من المنتظر أن يتمّ اليوم السبت الإفراج عن "13" أسيرًا إسرائيليًّا لدى حركة حماس مقابل "39" من المحتجزين الفلسطينيين لدى قوات الاحتلال، بموجب اتفاق الهدنة بين الجانبين، التي ستستمرّ على مدى 4 أيام.
وأفادت تقارير بأن قوات الاحتلال تسلّمت قائمة بأسماء "13" أسيرًا إسرائيليًّا من المنتظر أن تفرج عنهم حركة حماس خلال اليوم السبت؛ وفقًا لما ذكرته صحيفة "تايمز أوف إسرائيل".
وهذا العدد من الأسرى الإسرائيليين الذي سيتم الإفراج عنهم، مماثل للذين أطلقت حماس سراحهم أمس الجمعة، عدا المحتجزين التايلانديين الذين أفرج عنهم ولم يكونوا ضمن الصفقة المتفق عليها.
وذكر بيان صادر عن مكتب رئيس الوزراء "بنيامين نتنياهو"، الذي وعدت حكومته بالعمل على إطلاق سراح جميع الأسرى لدى حماس؛ أن مسؤولي الأمن الإسرائيليين يراجعون القائمة.
وينصّ اتفاق الهدنة، والذي جاء بوساطة قطرية ومصرية، وفق "سكاي نيوز عربية"، على الإفراج عن 3 من المحتجزين الفلسطينيين من النساء والأطفال، مقابل كل أسير إسرائيلي.
كما سيتمّ إدخال "200" شاحنة من المواد الإغاثية والطبية يوميًّا، بالإضافة إلى 4 شاحنات من الوقود وأسطوانات الغاز لكافة مناطق قطاع غزة.
وكانت إسرائيل أفرجت، أمس الجمعة، عن الدفعة الأولى من المحتجزين الفلسطينيين، والتي ضمّت "39" طفلًا وامرأة، في حين أفرجت الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة عن "13" أسيرًا إسرائيليًّا جميعهم أطفال ونساء، ضمن اتفاق الهدنة.
وشهد، أمس، أثناء انتظار أهالي الأسرى الفلسطينيين الإفراج عن أبنائهم حول معتقل "عوفر"، إصابة "31" فلسطينيًّا.
وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية: إن "عدد المصابين في قمع قوات الاحتلال المتواجدين حول معتقل عوفر، غربي رام الله، مساء اليوم الجمعة، ارتفع إلى "31" مواطنًا".
وقالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني: إن طواقمها تعاملت مع "31" إصابة أمام معتقل "عوفر"؛ منها 3 إصابات بالرصاص الحي، و4 إصابات بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، و"22" إصابة بالاختناق بالغاز السام المسيل للدموع، وإصابتان نتيجة السقوط.
وكان الرئيس الأمريكي "جو بايدن" اعتبر، أمس الجمعة، أن إفراج حماس عن مجموعة أولى من الأسرى "ليس سوى بداية"، مؤكّدًا وجود "فرص حقيقية" لتمديد هدنة الأيام الأربعة في غزة.
وأشاد "بايدن" بالمراحل الأولى من الهدنة وتبادل الأسرى، وقال: "انخرطت مع فريقي هذا الصباح مع بدئنا الأيام الأولى من تطبيق هذه الصفقة"، معتبرًا أن ذلك "ليس سوى البداية، لكن إلى الآن سارت الأمور على ما يرام".
وأضاف: "أعتقد أن ثمة فرصًا حقيقية" لتمديد الهدنة المقررة لأربعة أيام.