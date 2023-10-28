الصحة العالمية: لا يمكن إجلاء المرضى في غزة أو العثور على ملجأ آمن لهم

كتب مدير منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس، في منشور على منصة إكس، أن المنظمة لا تزال غير قادرة على التواصل مع موظفيها، ولا مع المرافق الصحية في غزة.
وقال تيدروس أدهانوم "انقطاع الكهرباء في غزة يجعل من المستحيل وصول سيارات الإسعاف إلى الجرحى".
وأضاف مدير منظمة الصحة العالمية، أنه "لا يمكن إجلاء المرضى في مثل هذه الظروف أو العثور على ملجأ آمن".
وكانت منظمة "أطباء بلا حدود" قد قالت في وقت سابق، إنها لم تتمكن من الوصول إلى بعض الزملاء الفلسطينيين.
وأعربت المنظمة عن قلقها بشكل خاص على "المرضى والطاقم الطبي وآلاف العائلات التي لجأت إلى مستشفى الشفاء والمرافق الصحية الأخرى".
من جهتها، قالت كاثرين راسل المديرة التنفيذية لمنظمة الأمم المتحدة للطفولة "اليونيسف"، إن المنظمة لم تعد قادرة على التواصل مع موظفيها في غزة.