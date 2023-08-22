تقرير صادم: مئات الأطفال ماتوا جوعًا في السودان خلال 4 أشهر من الحرب

وحذّر عارف نور مدير المنظمة في السودان، أنّ "ما لا يقلّ عن 498 طفلًا في السودان وربما مئات آخرين ماتوا جوعًا" منذ بدء الحرب في 15 أبريل، "لم نتخيّل قط رؤية هذا العدد الكبير من الأطفال يموتون جوعًا، لكن هذا هو الواقع الجديد في السودان".