مصر تطرح مزايدة عالمية للتنقيب عن النفط والغاز في 23 منطقة جديدة

أعلنت وزارة البترول والثروة المعدنية في مصر، اليوم (الاثنين)، طرح مزايدة عالمية جديدة للتنقيب عن الغاز والبترول في 23 منطقة جديدة.
وأوضحت الوزارة في بيان، أن الطرح يشمل 10 مناطق في الصحراء الغربية بمصر، واثنتين في الصحراء الشرقية، و7 مناطق في خليج السويس، و4 مناطق في البحر الأحمر.
وأضافت أن المزايدة الجديدة تضم مناطق جديدة للبحث والاستكشاف تم استخدام أحدث الوسائل والأساليب الرقمية في إعدادها، وعرض بياناتها عبر بوابة مصر الرقمية للاستكشاف والإنتاج.
وأشارت الوزارة إلى أن مصر بهذا الطرح الجديد، تواصل عملها على زيادة إنتاجها من الثروات البترولية وزيادة الاستثمارات المقررة من هذا النشاط.