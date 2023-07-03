فلسطين تطلب اجتماعاً عاجلاً لمجلس الجامعة العربية لبحث العدوان الإسرائيلي على جنين

أعلن مندوب فلسطين الدائم لدى الجامعة العربية السفير مهند العكلوك، اليوم (الاثنين)، أنه تقدم بطلب لعقد اجتماع عاجل لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين الدائمين في دورة غير عادية غداً، لبحث التصعيد الإسرائيلي في جنين.