"كان بصدد بناء مستقبل جديد".. من هو "نائل" الذي فجر مقتله الاحتجاجات في فرنسا؟

عاش الفتى نائل مرزوقي في شقة بحي بابلو بيكاسو في ضاحية نانتير بالعاصمة الفرنسية باريس، وهناك اندلعت أول الاحتجاجات الثلاثاء الماضي بعيد مقتله برصاصة في الصدر، أطلقها عليه شرطي خلال تدقيق مروري بينما كان يقود سيارة مستأجرة.
اسمه ردده آلاف الأشخاص خلال مسيرة سلمية الخميس احتجاجًا على مقتله، أشخاص رأوا في مصيره المأسوي رمزًا للمعاملة غير العادلة للشرطة الفرنسية تجاه الشباب من أحفاد وأبناء مهاجري شمال أفريقيا وأفريقيا جنوب الصحراء، كما ردد متظاهرون خلال المسيرة التي شهدت في نهايتها أعمال عنف، "نائل ابننا جميعًا".
وصفت صالحة (65 عامًا) التي تقطن الحي نفسه "نائل" بأنه كان فتى هادئاً، وتساءلت: بالفعل ارتكب "نائل مخالفات، لكن هل يبرر ذلك قتله؟
والدته "مونية" قالت: " نائل كان أفضل صديق لي، كان كل شيء بالنسبة إلي، ولا ألوم الشرطة، ألوم شخصًا واحدًا: الشخص الذي قتل ابني"، وفقاً لـ"فرانس برس".
وكان "نائل" قريبًا جدًا من جدته لوالدته، وعمل وفق محامي العائلة موظف توصيل بضائع، كما كان قد بدأ "دورة دمج" في جمعية "أوفال سيتوايان"، التي ترافق الشباب في مجال الرياضة وتقيم شراكة مع نادي نانتير للرغبي.
وأكدت الجمعية أنه كان بصدد بناء مستقبل جديد.
أما رئيس جمعية "أوفال سيتوايان" جيف بويش فقال في مقال بجريدة "كوتيديان دويست": "بالنسبة إلي، نائل هو المثال النموذجي لابن الحي الشعبي، تسرّب من المدرسة، شخصيّة حادة أحيانًا لكنه ليس مجرماً، وكانت لديه الإرادة للخروج من هذا الوضع".
من ناحيته، أوضح المدعي العام في نانتير، أن سجل "نائل" الجنائي خالٍ من السوابق، لكنه واجه بعض المشاكل مع سلطات إنفاذ القانون لرفضه الانصياع، وكان سيمثل أمام محكمة الأحداث في سبتمبر (أيلول) المقبل.
من جانبها، ذكرت السلطات أن قيادته الخطرة الثلاثاء هي التي بررت التدقيق المروري الذي انتهى بمقتله.
وحقق "نائل" حلم العديد من الشباب، قبل شهر من مقتله، إذ ظهر ضيفاً في مقطع غنائي صوره في نانتير نجم الراب الفرنسي جول، وعلى غرار رياضيين ومغنيي راب آخرين، شارك جول على شبكات التواصل الاجتماعي دعوة لمساعدة أسرة "نائل"، تخليدًا لذكرى هذا "الأخ الصغير".