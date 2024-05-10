"الفيتو" المعزول.. "عباس" عن طلب عضوية فلسطين بالأمم المتحدة: التصويت كاسح

ورحب الرئيس الفلسطيني محمود عباس، الجمعة، بتصويت الجمعية العامة للأمم المتحدة بأغلبية كبيرة لصالح قرار اعتماد دولة فلسطين عضواً كاملاً في الأمم المتحدة، وفق ما نقلت "سكاي نيوز عربية".

وثمن "عباس" مواقف الدول التي صوتت لصالح القرار الذي وفقاً للرئاسة الفلسطينية، "ينسجم مع القانون الدولي ويعبر عن الإجماع الدولي في عزل الاحتلال وجرائمه وانتهاكاته الخطيرة للشرعية الدولية".