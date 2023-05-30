أردوغان: الانتخابات كانت مصيرية ولها انعكاسات مهمة بالنسبة لتركيا والعالم
قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن بلاده لم تواجه أي مشاكل أمنية في الانتخابات البرلمانية والرئاسية.
وتابع الرئيس التركي خلال مؤتمر صحافي: أتمنى أن تعود نتائج الانتخابات بالخير على تركيا، والانتخابات كانت مصيرية بالنسبة لتركيا والعالم.
وأضاف: الانتخابات الرئاسية والبرلمانية لها انعكاسات مهمة في المنطقة والعالم.
وقال الرئيس التركي: لدينا مسؤوليات كبيرة وعلينا تقييم السنوات الخمس القادمة بتحقيق مزيد من الإنجازات والاستثمارات، ونتعرض لكثير من الافتراءات ونتساءل عما قدمته المعارضة من خدمات في البلديات التي تقودها.
من ناحية ثانية، أعلن المجلس الأعلى للانتخابات في تركيا عن النتائج النهائية للانتخابات البرلمانية الثامنة والعشرين.
وحصل حزب العدالة والتنمية الحاكم على 268 مقعدًا برلمانيًا، والرفاه مجددًا على 5 مقاعد، والحركة القومية على 50 مقعدًا.
كما حصل اليسار الأخضر على 61 مقعدًا، والعمال التركي على 4 مقاعد، والشعب الجمهوري على 169 مقعدًا، و"إيي" على 43 مقعدًا.
وفي وقت سابق، أعلن رئيس المجلس الأعلى للانتخابات، أحمد ينر، أن النتائج النهائية للانتخابات البرلمانية التي عقدت في 14 مايو سترسل إلى الجريدة الرسمية اليوم الثلاثاء.