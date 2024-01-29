واشنطن تتوعد بالرد بعد هجوم بطائرة مسيرة على قوات أمريكية في الأردن

وأعلنت "المقاومة الإسلامية في العراق" أنها نفّذت هجمات "بطائرات مسيرة" فجر الأحد، استهدفت ثلاث قواعد في الأراضي السورية، بينها قاعدتا التنف والركبان القريبتان من الحدود مع الأردن، مشيرةً إلى أن الهجمات تأتي في إطار مقاومة "الاحتلال الأمريكي في العراق والمنطقة"، و"رد على مجازر" إسرائيل في قطاع غزة.