تدمير 4 طائرات مسيّرة للحوثيين.. أمريكا تعلن عن تقرير سري يكشف "غواصة إيرانية"!

أعلن الجيش الأمريكي، الجمعة، أنه دمر طائرات مسيّرة وصاروخي كروز مضادين للسفن تابعين لجماعة الحوثي في اليمن والبحر الأحمر، بعدما تبين له أنها تمثل تهديداً وشيكاً للسفن التجارية وسفن البحرية الأمريكية.

وقالت القيادة المركزية الأمريكية "سنتكوم"، إن "الضربات أصابت 4 طائرات مسيّرة وصاروخي كروز كانت معدة للانطلاق من المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون في اليمن باتجاه البحر الأحمر".

وأضافت "سنتكوم" أن الجيش الأمريكي "أسقط أيضاً 3 طائرات مسيّرة هجومية قرب سفن تجارية بالبحر الأحمر"، وفق ما نقلت "سكاي نيوز عربية".

ونقلت "رويترز" عن القيادة المركزية أن الضربات نفذت يومي الخميس والجمعة، وأن السفن لم تصب بأضرار.

وفي وقت سابق من الأسبوع الجاري، خلص تقرير استخباراتي داخلي في وزارة الدفاع الأمريكية "بنتاغون"، إلى أن ميليشيات الحوثي حافظت على قدراتها الهجومية، رغم الضربات الأمريكية والبريطانية.

وجاء في التقرير الذي أعدته قيادة عمليات سلاح البحرية في البنتاغون: "حافظ الحوثيون على قدراتهم لمهاجمة السفن الحربية والتجارية في البحر الأحمر وخليج عدن رغم الضربات الجوية البريطانية والأمريكية المركزة".

وأضاف التقييم أن الحوثيين مازالوا قادرين على عرقلة مسار الشحن التجاري الدولي في هذه المنطقة، خصوصاً بعد ظهور أسلحة نوعية لديهم، وهي الغواصة المسيرة الإيرانية الصنع قبل أيام.

وبحسب التقييم، الذي بقي جزء منه سرياً ولم يطلع عليه الصحفيون، فإن الحوثيين واصلوا هجماتهم طوال يومي السبت والأحد الماضيين من دون انقطاع، رغم شن سلاح الجو الأمريكي أكثر من 13 ضربة جوية ضد مخازن صواريخ وأسلحة وأنفاق يملكها التنظيم المدعوم من طهران.