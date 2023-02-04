أمريكا حذّرت تركيا من تصدير منتجات إلى روسيا تستخدمها في حرب أوكرانيا

وتعارض أنقرة، العضو في حلف شمال الأطلسي، العقوبات الواسعة على روسيا من حيث المبدأ، لكنها أعلنت أنه لن يتم التهرب منها في تركيا، وحثت الغرب على تقديم أدلة.