أمريكا حذّرت تركيا من تصدير منتجات إلى روسيا تستخدمها في حرب أوكرانيا

قال مسؤول أمريكي كبير، اليوم "السبت": "إن واشنطن حذرت تركيا خلال اليومين الماضيين من تصدير مواد كيماوية ورقائق دقيقة ومنتجات أخرى إلى روسيا يمكن أن تستخدمها في مجهودها الحربي بأوكرانيا".
وأوضح أن واشنطن قد تتحرك لتطبيق القيود المفروضة حاليًّا؛ وفقًا لـ"فرانس برس".
وبيّن أن كبير مسؤولي العقوبات في وزارة الخزانة الأمريكية براين نيلسون، التقى بمسؤولين من الحكومة والقطاع الخاص في تركيا يومَي الخميس والجمعة الماضيين، للحثّ على مزيد من التعاون في عرقلة تدفق هذه السلع.
وأشار المسؤول إلى أن "نيلسون" ووفدًا معه سلطوا الضوء خلال الاجتماعات التي عقدت في أنقرة وإسطنبول على صادرات بعشرات الملايين من الدولارات إلى روسيا تثير قلقًا.
وتعارض أنقرة، العضو في حلف شمال الأطلسي، العقوبات الواسعة على روسيا من حيث المبدأ، لكنها أعلنت أنه لن يتم التهرب منها في تركيا، وحثت الغرب على تقديم أدلة.