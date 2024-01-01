في ليلة رأس السنة .. روسيا تهاجم أوكرانيا بـ 90 طائرة مسيَّرة

وقال المسؤولون في منطقة لفيف الغربية في أوكرانيا، التي تقع على الحدود مع بولندا، إن هجوماً جوياً روسياً في وقت مبكر في يوم رأس السنة الجديدة ألحق أضراراً بمبنى جامعي في مدينة دوبلياني وألحق أضراراً بالنصب التذكاري لقائد جيش المتمردين الأوكراني (UPA) في الأربعينيات من القرن الماضي على مشارف مدينة لفيف.