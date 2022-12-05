"كوريا الجنوبية" تتهم جارتها الشمالية بإطلاق أكثر من 100 قذيفة مدفعية

ولم تعلن كوريا الشمالية -وفق "سكاي نيوز عربية"- بعدُ عن إطلاقها نيران المدفعية؛ لكنها أجرت عددًا متزايدًا من الأنشطة العسكرية؛ بما في ذلك إطلاق صواريخ وتدريبات اشتركت فيها الطائرات الحربية ووحدات المدفعية.