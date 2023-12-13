الأمم المتحدة: الحرب دمّرت نحو خُمس مباني غزة كليًّا أو جزئيًّا

كشفت تقديرات للأمم المتحدة، أن نحو 40 ألفًا من مباني قطاع غزة، أو تقريبًا خُمس التي كانت موجودة قبل الصراع، تضررت كليًّا أو جزئيًّا منذ اندلاعه في السابع من أكتوبر.