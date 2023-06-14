مواجهات عنيفة تزلزل غرب السودان.. والمواطنون يقتلون بطريقة عشوائية

وقال "أبكر": "المواطنون اليوم يُقتلون بطريقة عشوائية جدًّا وبكميات كبيرة، وعلى الرغم من أن قوات الدعم السريع والميليشيات المتحالفة معها كانت تستهدف مناطق في الجنينة يعيش فيها أفراد من قبيلة المساليت في بادئ الأمر، فإن هذه الهجمات امتدّت الآن إلى المدينة بأكملها"؛ وفقًا لـ"رويترز".