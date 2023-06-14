مواجهات عنيفة تزلزل غرب السودان.. والمواطنون يقتلون بطريقة عشوائية

زلزلت المواجهاتُ القتالية العنيفة عدةَ مدن في دارفور غرب السودان، اليوم "الأربعاء"، في تمدُّد لنطاق الصراع المستمرّ منذ نحو شهرين في البلاد، بينما تجاوز عدد الأشخاص الذين فروا من منازلهم بسبب العنف مليونَيْ شخص.
وطالب "خميس أبكر"، والي ولاية غرب دارفور، في مقابلة مع قناة "الحدث" من الجنينة، المجتمعَ الدولي بالتدخل فيما وصفها بأنها "إبادة جماعية".
وقال "أبكر": "المواطنون اليوم يُقتلون بطريقة عشوائية جدًّا وبكميات كبيرة، وعلى الرغم من أن قوات الدعم السريع والميليشيات المتحالفة معها كانت تستهدف مناطق في الجنينة يعيش فيها أفراد من قبيلة المساليت في بادئ الأمر، فإن هذه الهجمات امتدّت الآن إلى المدينة بأكملها"؛ وفقًا لـ"رويترز".