لفّ حبل حول عنقه وانتحر.. مهاجم يلقي قنابل على مركز بريطاني للهجرة

من جهته، أفاد مصور تابع لـ"رويترز"، بأن "المهاجم، رجل أبيض يرتدي قميصًا مخططًا، وقد صل إلى المركز بسيارة رياضية بيضاء اللون من طراز سيات، ثم نزل منها ورمى ثلاث قنابل حارقة، لم تشتعل إحداها".