لفّ حبل حول عنقه وانتحر.. مهاجم يلقي قنابل على مركز بريطاني للهجرة

استهدف شخص مكاتب مركز دوفر البريطاني للهجرة بالقنابل، اليوم (الأحد)، وفق ما أفادت الشرطة المحلية.
وأوضحت الشرطة أن من اثنين إلى ثلاثة مقذوفات حارقة ألقيت على مكاتب دائرة الهجرة في وزارة الداخلية في دوفر، وفقاً لـ"فرانس برس".
وأضافت أن المهاجم انتحر، وقد نجم عن الهجوم إصابة شخص بجروح طفيفة.
من جهته، أفاد مصور تابع لـ"رويترز"، بأن "المهاجم، رجل أبيض يرتدي قميصًا مخططًا، وقد صل إلى المركز بسيارة رياضية بيضاء اللون من طراز سيات، ثم نزل منها ورمى ثلاث قنابل حارقة، لم تشتعل إحداها".
وبين أنه "بعد الهجوم، قاد الرجل السيارة إلى محطة وقود قريبة ولف حبلاً متصلاً بعمود معدني حول رقبته، وانطلق بالسيارة، ليقتل نفسه".