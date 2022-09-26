اقتحام للأقصى تحت حماية قوات الاحتلال.. وإصابة واعتقال 7 فلسطينيين

وأفادت الأوقاف الإسلامية في القدس، بأن مئات المستوطنين اقتحموا ساحات المسجد الأقصى من جهة باب المغاربة بحماية مشدّدة من قوات الاحتلال الإسرائيلي، على شكل مجموعات، تضم كل واحدة منها 50 مستوطناً، وأدّوا طقوسا تلمودية ونفّذوا جولات استفزازية في ساحات المسجد.