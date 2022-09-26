اقتحام للأقصى تحت حماية قوات الاحتلال.. وإصابة واعتقال 7 فلسطينيين

أُصيب فلسطينيان واعتُقل خمسة آخرون، خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي، ومئات المستوطنين اليوم، ساحات المسجد الأقصى.
وأفادت الأوقاف الإسلامية في القدس، بأن مئات المستوطنين اقتحموا ساحات المسجد الأقصى من جهة باب المغاربة بحماية مشدّدة من قوات الاحتلال الإسرائيلي، على شكل مجموعات، تضم كل واحدة منها 50 مستوطناً، وأدّوا طقوسا تلمودية ونفّذوا جولات استفزازية في ساحات المسجد.
وكانت قوات الاحتلال قد حاصرت المسجد الأقصى وكثّفت من انتشارها العسكري داخل باحاته، وحوّلت البلدة القديمة إلى ما يشبه الثكنة العسكرية.
واعتدت قوات الاحتلال على المرابطين في ساحات المسجد، ما أدى إلى إصابة اثنين منهم برضوض، كما اعتقلت خمسة آخرين، وأخرجت العشرات من المسجد الأقصى.