في ذكرى "يوم النكسة".. "التعاون الإسلامي" تطالب بتنفيذ قرارات الأمم المتحدة

جددت منظمة التعاون الإسلامي استذكارها لذكرى النكسة الذي يصادف الخامس من يونيو من كل عام، لقيام إسرائيل، قوة الاحتلال، في مثل هذا اليوم من عام 1967 بالعدوان العسكري واحتلال الأراضي الفلسطينية والعربية، التي لا تزال تداعيات فصولها تتوالى من خلال ما تمارسه من جرائم وسياسات التهجير القسري، والتطهير العرقي، والاستيطان الاستعماري، ومصادرة الأراضي، وهدم المنازل، وإنكار حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة.