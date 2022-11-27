أمريكا تمنح الأردن 845 مليون دولار لدعم موازنته

وأفاد بيان حكومي بأن "رئيس الوزراء بشر الخصاونة رعى في وزارة التخطيط في عمان توقيع اتفاقية المنحة الأمريكية السنوية لدعم الموازنة، وقيمتها 845,1 مليون دولار أمريكي"؛ وفقًا لـ"فرانس برس".