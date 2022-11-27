أمريكا تمنح الأردن 845 مليون دولار لدعم موازنته

وقع الأردن والولايات المتحدة، اليوم "الأحد"، اتفاقًا تُقدم بموجبه واشنطن إلى عمان منحةً بقيمة 845 مليون دولار لدعم الموازنة العامة.
وأفاد بيان حكومي بأن "رئيس الوزراء بشر الخصاونة رعى في وزارة التخطيط في عمان توقيع اتفاقية المنحة الأمريكية السنوية لدعم الموازنة، وقيمتها 845,1 مليون دولار أمريكي"؛ وفقًا لـ"فرانس برس".
من جهتها بيّنت وزيرة التخطيط والتعاون الدولي زينة طوقان، أنه "بموجب الاتفاقية ستقوم الحكومة الأمريكية بتحويل منحة الدعم النقدي المباشر إلى حساب الخزينة العامة خلال شهر نوفمبر "تشرين الثاني" الحالي.
وأضافت أن هذه المساعدات ستساهم في دعم مسيرة الأردن التنموية، ودعم تنفيذ الخطط والبرامج الإصلاحية الاقتصادية والتنموية في مختلف القطاعات".
ووقّع الاتفاقية عن الجانب الأردني وزيرة التخطيط والتعاون الدولي زينة طوقان، وعن الجانب الأمريكي مديرة بعثة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية بالإنابة مارغريت سبيرز.