أمن "بوتين" في "قمة العشرين".. إندونيسيا تتعهد وقرار الكرملين معلَّق!

وفي وقت سابق، قال الناطق باسم الكرملين دميتري بيسكوف: إن كل العوامل -بما في ذلك الجانب الأمني- سيتم أخذها بعين الاعتبار قبل اتخاذ قرار بشأن حضور بوتين قمة مجموعة العشرين في إندونيسيا، المزمع عقدها في نوفمبر المقبل.