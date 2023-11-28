ثلاثة مرشحين يتنافسون في السباق الرئاسي بإندونيسيا

ويحدّد قانون الانتخابات الإندونيسي ضرورة أن يتم ترشيح اثنين من المرشحين؛ أحدهما لمنصب الرئيس، والآخر لمنصب نائب الرئيس، من قِبل حزب سياسي أو ائتلاف من الأحزاب السياسية.