ثلاثة مرشحين يتنافسون في السباق الرئاسي بإندونيسيا

بدأت إندونيسيا حملتها الرئاسية لعام 2024، اليوم، حيث يتنافس ثلاثة مرشحين في قيادة الأرخبيل الواقع بجنوب شرق آسيا.
ويحدّد قانون الانتخابات الإندونيسي ضرورة أن يتم ترشيح اثنين من المرشحين؛ أحدهما لمنصب الرئيس، والآخر لمنصب نائب الرئيس، من قِبل حزب سياسي أو ائتلاف من الأحزاب السياسية.
ويمكن لنحو 205 ملايين ناخب مؤهل في إندونيسيا الإدلاء بأصواتهم بالانتخابات الرئاسية، والذين سينتخبون أيضاً في فبراير المقبل أعضاء الهيئات التشريعية المحلية في جميع أنحاء البلاد.
الجدير بالذكر أن الدستور الإندونيسي يحظر على الرئيس الحالي جوكو ويدودو؛ الترشح لولاية ثالثة.