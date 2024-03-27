بعدما أوقف ترشيحه سابقًا.. تقرير: أوباما قلِقٌ من "هزيمة كارثية" لبايدن أمام ترامب في الانتخابات الأمريكية

وقال المساعد إن أوباما كان قلقًا "دائمًا" بشأن خسارة بايدن. وأضاف المساعد أنه مستعد "للتغلب على ذلك" جنبًا إلى جنب مع نائبه السابق؛ في انتخابات يمكن أن تُحسم وفقًا لهوامش ضئيلة في عدد قليل من الولايات؛ بحسب الصحيفة.