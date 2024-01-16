رغم انتقادات الصين.. اليابان تُخطط لبدء تصريف المياه المشعة من محطة "فوكوشيما" النووية

وبدأت اليابان في إعادة الطاقة النووية تدريجيًّا إلى مصادرها المتنوعة من الطاقة؛ في محاولة لخفض بصمتها الكربونية، وتقليل وارداتها من الوقود الأحفوري، بعد إيقاف جميع المفاعلات النووية في البداية بعد كارثة فوكوشيما عام 2011.