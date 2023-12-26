ردًّا على اغتيال "موسوي".. إيران: جريمة تستحق العقاب.. وإسرائيل ستدفع الثمن

وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع الإيرانية العميد رضا طلائي: إن "اغتيال موسوي انتهاك واضح لسيادة سوريا، ويأتي في إطار زعزعة أمن المنطقة"؛ مؤكدًا أن "هذه الجريمة تستحق العقاب، وعلى الصهاينة أن ينتظروا دفع الثمن".